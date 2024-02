Aleksei Navalnõi surm kahjuks kinnitab seda tõsiasja ja tuletab meile veelkord meelde, et Venemaal pole midagi muutunud. Tegemist on diktatuurse terroririigiga.

Putini režiim on oma olemuselt sarnane Stalini režiimile, ohtlik oma kodanikele ja kogu maailmale. Pole inimest pole probleemi, on ka Putini mõtteviis. Navalnõi ei ole ju ainus ega esimene, kes oma tõekspidamiste pärast on elu andnud. Venemaal on viimase paari kümnendiga hukkunud või hukatud sadu inimesi, kes on ühel või teisel viisil režiimile vastu astunud. Paljude nimedest ja saatusest puudub meil vähimgi aim.