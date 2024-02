Saksamaa kirjutas eile alla kahepoolsete julgeolekugarantiide lepingu Ukrainaga. Nii nagu Suurbritanniaga, on lepingu eesmärk stabiliseerida Ukraina majandust ja poliitilist koostööd, kuid kõige olulisem osa on sõjaline abi agressoriga võitlemiseks. Väga olulised on pikaajalised kohustused Ukraina relvajõudude reformimise toetamiseks ja omaette väärtus Ukraina jaoks on õhukaitse tugevdamine. Väga mahukas osa leppest käsitleb Ukraina reformide toetamist ja koostööd erinevates tsiviilvaldkondades.