Erkki Koort: Opositsioonitegelase surm toob esile kaks asja. Esiteks oli [Vladimir] Putin Navalnõist nähtavasti väsinud ning tolle surm võimaldab anda kõigile teisitimõtlejatele Venemaal signaali vait olla. Teiseks on see märk, et Venemaa ajaloos keeratakse kuu aja pärast uus ja märksa repressiivsem lehekülg. See tähendab viimaste teisitimõtlejate füüsilist väljajuurimist ja täieliku terroririigi väljakujunemist.