Tiit Riisalo (Eesti 200) ei ole loomu poolest poliitik. Ta ei paista eriti välja. Siin-seal on esinenud. Valitsusest kostab, et Riisalo on kompetentne minister. Aga särav poliitikunatuur ta pole. Iseenesest pole see halb omadus, isegi kui reitingulanguse küüsis vaevlev Eesti 200 tahaks, et «omad» rohkem teeks, põrutaks ja paugutaks.