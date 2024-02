Nagu kõiki, valdab mind jõuetu raev ja ahastus. See on mõrv. Veel pole teada üksikasjad, aga selge on üks: et see on mõrv, et Putin tappis Navalnõid mitu aastat ning nüüd lõpuks tappis ära. Tegu oli kestva kuriteoga, mis leidis viimase kolme aasta jooksul aset. Putin püüdis esmalt Navalnõid mürgitada, jäi sellega koos asitõenditega vahele – kogu maailm ja Venemaa võis veenduda, et tegu oli mõrvakatsega – ja viimased aastad piinas ta teda vanglas, mitte pelgalt vanglas, vaid trahviisolaatoris pretsedenditult halastamatutes tingimustes.