KALEV STOICESCU ⟩ Putin ilmselt nautis, et ta saab oma vaenlasega justkui armuliselt mängida

Putini režiim üritas oma teravat kriitikut novitšokiga tappa. Aleksei Navalnõit rünnati briljantrohelisega. Teda pidevalt ähvardati, arreteeriti ja lõpuks väntsutati mööda Venemaa õudust äratavaid vanglaid, tuhandete kilomeetrite kaupa. Putin ilmselt nautis, et ta saab mängida justkui armuliselt oma vaenlasega. Näete, ta on küll vanglas, kus on tema koht, kuid ta on elus sellepärast, et ma luban tal elada.