Navalnõi tapmisega saadab Putini režiim taaskord Vene ühiskonda ähvarduse, et kõik, kes on Putini vastu või temas isegi kõhklevad, hävitatakse. Ning ka kohtuprotsessid ja vangla on ainult näitemäng enne oponendi lõplikku hävitamist.