Tarmo Soomere ⟩ Hea nõu tee läheb Euroopas üle kivide ja kändude

Euroopa Liidu Nõukogu seisukohavõtt 8. detsembrist 2023 näeb teadust ja innovatsiooni tandemina pakkumas tuge Euroopas tehtavatele otsustele. Neid kahte on seostatud aastakümneid. Peter Drucker teadis, et uute teadmiste rakendamine tuntud ülesannete lahendamiseks võib (tootmis)protsessi teha efektiivsemaks. Innovatsioon sünnib aga siis, kui radikaalselt uusi teadmisi rakendatakse põhimõtteliselt uute ülesannete lahendamiseks.

Pärast pikka enesekiitmist jõuab nõukogu dokument tõdemuseni, et kuningas on alasti. Suurem osa Euroopa konkurentsivõime kasvatamiseks ja globaalprobleemidega toimetulemiseks vajalikest sammudest on tegemata. Vajame palju tugevamat teaduse ja innovatsiooni ökosüsteemi. Tippteadus peab katma ka sotsiaalseid aspekte, süsteem tiivustama talente, toetama demokraatia aluseid ja suutma oma sõnumi viia nii otsustajate lauale kui ka ühiskonna teadvusesse.