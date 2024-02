JARMO MÄKELÄ ⟩ Tumedad pilved varjutavad Soome uut presidenti

Pärast väga pinevaid presidendivalimisi võis kõrvalseisjatele jääda mulje, et Soome rahvas jaguneb nüüd kaheks. Valimiste esinumbrid soovisid sellise arusaama vastu igal võimalikul viisil võidelda. Põhjus on selge. Kuigi on tõelisi konflikte ja pingeid, ei piisa nende lahendamiseks lihtsalt presidendi volitustest.