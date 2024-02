AK FOOKUS ⟩ Kindral Johan Laidoneri mõtted riigikaitsest kehtivad tänapäeva sõdadeski

Kuid veebruaris möödub ka 105 aastat Vabadussõja rasketest kaitselahingutest Eesti piirialadel ja 24. veebruaril, Eesti Vabariigi aastapäeval, möödub kaks aastat Venemaa täiemahulise agressioonisõja algusest Ukrainas. Kõike seda arvestades võiks Vabadussõja võidukat juhti meenutada tema mõtteavaldustega riigikaitsest ja sõjast. Ukraina sõda näitab, et meie idapiiri taga on agressiivne naaber, kes on valmis Vene impeeriumi taastamiseks nn vene maailma kaitsmise sildi all ründama naabreid, kes paistavad nõrgad. Ukraina sõja kogemuste põhjal võib kaaluda ka Laidoneri riigikaitsealaste vaadete püsiväärtust.