JUHTKIRI ⟩ Getostamise plaan

Kui minister avas arutelu, kuidas Eestis valitsevat töökäte puudust välistööjõu abil leevendada, arvasid mitmed huviorganisatsioonid, et kvoot on iganenud. Eesti Tööandjate Keskliidu arvates pole kvooti üldse vaja ning rände reguleerimisega saab turg ise hakkama. Postimehe arvates on tegemist väga halva plaaniga.

Enne plaani täpsemat lahkamist peame tegema olulise remargi. Aastast 2004 on Eesti Vabariik Euroopa Liidu (EL) liige. Siin kehtib tööjõu vaba liikumine, mis tähendab, et kõigi ELi liikmesriikide kodanikud võivad ühenduses ümber asuda, ning muidugi vastupidi, Eesti kodanikud võivad minna kõigisse ELi liikmesriikidesse.

Eksisteerivad veel mõned erandid, mis võimaldavad kvoodiväliselt Eestisse elama asuda. Kvoodiväliselt võivad Eestisse asuda USA ja Jaapani kodanikud ning IT-valdkonnas töötavatele inimestele kehtib samuti erand. Erand on tehtud ka välisõppejõududele ja välistudengitele, mis on muutunud viimastel aastatel märkimisväärseks migratsioonipumbaks. Eestisse on tekkinud arvestatav Nigeeria kogukond. Kuna erand puudutab ka pererännet, siis võib perekond «tudengile» Eestisse järele tulla.

Sisserändekvoodi kaotamise plaan ekspordiks Eestisse hulga probleeme, alates islamifundamentalismist kuni umbkeelsuseni teenindussfääris.