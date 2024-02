Targa ja osava tööjõu puudus pole Eestis uus mure. Piisas aga majandusministril see taas suuremalt jutuks võtta, kui paljud kukkusid kritiseerima, et mis saab niimoodi eestlaste töökohtadest ja rahvusriigist. Õigus on nii neil, kes muretsevad Eesti majanduse, kui ka neil, kes eesti keele ja kultuuri tuleviku pärast. Mingit vastuolu tegelikult ei olegi.