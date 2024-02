Dominic Lawson ⟩ Trump võib väikese Putini vastu lihtsalt huvi kaotada

Koputage Whitehallis õigetele ustele – ma pean silmas mehi ja naisi, kes olid seotud 2018. aasta Salisbury Novitšoki mürgitamise tagajärgedega – ja te kohtate sügavale ulatuvat halba eelaimdust seoses Donald Trumpi väljavaadetega uuesti Valge Maja okupeerida, ja seda ajal, kui Venemaa tegeleb sõjaga, et okupeerida Ukraina. Üks neist meenutas peaminister Theresa May ja Trumpi pealtkuulatud vestlust, kui Mayd šokeeris presidendi avalikult väljendatud skeptitsism, et kas see ikka oli Venemaa kätetöö, ja tema keeldumine – May jahmatuseks – osaleda mistahes karistusaktsioonis.

Seejärel muudeti see vastumeelseks kokkuleppeks visata Venemaa diplomaadid USAst välja, kuid ainult siis, kui May suudab kõigepealt veenda Euroopa riike samuti kohustuma selliseid samme astuma. Mis oli õnneks see, mis ka juhtus. Seda vestlust kirjeldav Downing Streeti pressiteade sõnastas selle 13. märtsil 2018 veidi teisiti: «President Trump ütles, et USA on olnud kogu aeg koos Ühendkuningriigiga, ja nõustus, et Venemaa valitsus peab andma ühemõttelised vastused selle kohta, kuidas seda närvimürki saadi kasutada.»