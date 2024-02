LAURI VAHTRE ⟩ Kümme last naise kohta ehk nn põhjasõja argument tänapäeval

Olen jälginud Eesti ja iseäranis eesti rahva demograafilisi näitajaid juba oma pool sajandit. Esialgu olid need kehvapoolsed, kuid on viimase paarikümne aasta jooksul muutunud lausa hirmuäratavaks. Sellegipoolest valitseb suhtumine, mis meenutab üht nõukaaegset anekdooti erinevate riigijuhtide reaktsioonist olukorrale, kus rong sõitis, aga siis peatus, kuna raudtee sai otsa. Lenin käskis hakata paljakäsi raudteetammi kokku kuhjama, Stalin käskis vedurijuhi maha lasta, Hruštšov lasi kolhoosnikel vagunit kõigutada ja puuokstega akendest mööda joosta, et oleks sõitmise tunne, Brežnev aga ütles: «Tõmbame kardinad ette ja hakkame teed jooma.»