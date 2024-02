Marti Aavik ⟩ Oleme jõudnud tagasi Trumpi-lausujate ajastusse

Vaatan Donald Trumpi valimiskampaaniat ja mõtlen, kuidas see võimalik on. Ta kirub ja halvustab Ameerikat ilma põhjendusteta, aga ometi ei tekita see mingit tõrget ta austajates, kes iseendid suurimateks patriootideks peavad. Ta jutujoru hüppab ühelt teemalt teisele poole lause pealt. Ühtegi mõttekäiku ta korralikult ei selgita. Teised inimesed esinevad ta jutus kas Trumpi imetlejatena või konkurentidena, keda mõnitada.