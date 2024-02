JÜRI KUUSKEMAA ⟩ Oleviste mõistatus

Niisiis, kui Tallinn oli veel noor, väike ja vaene, otsustasid elanikud korraldada kärajad, et arutada, kuidas saada tähtsamaks ja edukamaks. Leiti, et parim moodus on püstitada kirik, millel oleks kõige kõrgem torn. See saaks meeleheaks nii Issandale kui märkamiseks neile, kes merel, et nad oma laevaninad meie sadama poole pööraksid, tooksid oma kaupu, oskusi ja ideid.