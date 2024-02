Hiina Kommunistlik Partei (HKP) on juba pikka aega kasutanud Kuu-uusaastat vahendina oma poliitiliste eesmärkide saavutamiseks. Kuigi Eesti seadusandlus ei keela HRVga seotud juriidilistel isikutel Eestis Hiina kultuurilist mõju levitada, on see loonud eestlastes pikaajalise kultuurisõltuvuse, kui asi puudutab Ida-Aasia kultuuride tundmaõppimist.