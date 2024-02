Peaminister Kallase «tagaotsitavaks» kuulutamine putinliku Vene Föderatsiooni siseministeeriumi poolt on muidugi parim tunnustus iseseisva Eesti valitsusjuhi tööle. Viimati tuli Venemaa valimiste eel niimoodi appi Edgar Savisaarele 2013. aastal, kui siinkirjutaja piraatluse organiseerimise süüdistuses Interpoli «punase märke» sai.

Taolist idavaenlase sammu saab muidugi lihtsasti selgitada trollimiseks ja propagandatrikiks. Selline mõõde on venelaste ettevõtmisel loomulikult olemas. Eriti kui arvestada, et tagaotsitavaks on kuulutatud ka näiteks 67 Läti parlamendi eelmise koosseisu ja Leedust näiteks 16 Klaipeda linnavolikogu liiget.