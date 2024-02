HENN PÕLLUAAS ⟩ Eesti vajab NATO liitlasbrigaadi alalist kohalolekut

Julgeolek ja riigikaitse on – eriti tänases olukorras – teema, mis puudutab meid kõiki. Ma poleks antud artiklit kirjutamagi hakanud, kui avalikkusele poleks juba ammu püütud selgeks teha, et tehtu ja senise kaitseväe juhataja kritiseerimine vähendab kaitseväe usaldusväärsust, kodanike kaitsetahet ja olevat suunatud kaitseväe kui institutsiooni vastu. Sellised väited on enam kui naeruväärsed. Martin Herem võib endast arvata, mida soovib, kuid tema pole institutsioon. Ta pole ka eksimatu ega kriitikavaba ning vastupidiselt tema väidetele on kõik ettepanekud ja kriitika olnud alati ajendatud soovist tugevdada Eesti kaitsevõimet.

Kuulates pea- ja kaitseministri kaitseteemalisi avaldusi, siis lähtuvad nad kaitseväe juhataja ekspertiisist ja nõuannetest. Nii peabki olema. Paraku on sellega probleeme. Kes soovib senise kaitsejõudude juhataja ekspertiisist ja strateegilise planeerimise oskusest või õigemini selle puudumisest selgust saada, heitku pilk kasvõi 2021. aasta detsembris, vahetult enne Ukraina sõda, vastu võetud arengukavale, ja vaadaku, mis seal on ja mida pole. See oli muuseas aeg, mil me juba teadsime, et sõda tuleb.