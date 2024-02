RAINER SAKS ⟩ Ukraina avaldas Vene armee erakordselt suured kaotused

Kindral Sõrski teatas, et Ukraina kaitsevägi loobub ründeoperatsioonide elluviimisest ning keskendub nüüdsest kaitsele, et kurnata vene vägesid. Praktikas oli see nii või naa juba juhtunud. Kaitseminister ja kindral teatasid ka, et keskenduvad Vene armee peamiste pealetungi suundade tõrjumisele ja lubasid täiendavaid reserve seal kaitset hoidvatele vägedele. Uus üldine direktiiv on seega oma vägedele teatavaks tehtud.