JUHTKIRI ⟩ Tsahkna roosad prillid

Väike Eesti ei saa kunagi mõjutada rahvusvahelist poliitikat sellise jõuga nagu Ameerika Ühendriigid, Hiina või Venemaa. See aga ei tähenda, et meil ei peaks olema oma välispoliitikat. Vastupidi: head välissuhted on meile eluliselt tähtsad, et enam kunagi ei korduks 1939/1940. aasta, kui jäime koos Läti ja Leeduga üksi ning Eesti okupeeriti ja annekteeriti Nõukogude Liidu poolt.