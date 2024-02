KADRI TALI ⟩ Eesti haridussüsteem õigetele rööbastele seadmine algab 19. veebruaril

Poliitikud on palju lubanud, aga vähe on tehtud ning madalast töötasust rääkides on õpetajate mured jäänud hüüdja hääleks kõrbes. Me ei leia õpetajaid Eesti ühiskonna mõjukate pingeridadest, kuid nende roll meie riigi ja rahva käekäigus on hindamatu.