JUHAN JAVOIŠ ⟩ Veel kommunismist ja ökodiktatuurist

Võtan need kaks vastakat seisukohavõttu aluseks, et vaadelda nüüdisaja olulisimat laupkokkupõrget maailmavaadete vahel. Senise turuvabaduse status quo kaitsjate ja noorte n-ö ökorealistide vahel.

Jah, kommunismitont on maailmas jälle liikvel, kahtlemata. Tähtis on siinkohal aga märgata, et mitte niivõrd noorte progressiivide-vasakpoolsete kui just turuvabaduse kaitsjate endi hoiakutes.