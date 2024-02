Piret Veerus ⟩ Kodutestimine aitab viia emakakaelavähi sõeluuringu hõlmatuse soovitud tasemeni

Emakakaelavähk on Eestis levinud haigus, mis võib ohustada igas vanuses naisi. Haiguse peamine tekitaja on inimese papilloomiviirus (HPV), mis levib lähipuutel, sealhulgas seksuaalsel teel. Igal aastal avastatakse Eestis umbes 160 esmast emakakaelavähi juhtu ning aastas sureb sellesse haigusesse umbes 60 inimest. Nende näitajate poolest oleme paraku Euroopas eesotsas. Olukorda on aga võimalik parandada, sest tegelikult saab emakakaelavähki sõeluuringu ja vaktsineerimise abil ennetada. Nende tegevustega on pikas perspektiivis võimalik jõuda olukorda, kus emakakaelavähki enam praktiliselt ei esinegi.

Positiivse näite võib tuua Austraaliast, mis oli esimene riik maailmas, kus alustati HPV-vastase vaktsineerimisega. 17 aastat vaktsineerimist on viinud selleni, et HPV levik noorte Austraalia naiste seas on langenud alla ühe protsendi, mis tähendab, et ka emakakaelavähki haigestumus on Austraalias väike. Samuti võetakse seal sõeluuringust osa usinamalt kui Eestis ning Austraaliast on saamas esimene riik, kus suudetakse emakakaelavähk peaaegu elimineerida. Ka Eesti võib ühel päeval sinna jõuda, ent praegu on meil veel pikk tee minna. Kuidas sel rännakul kulgeda?