ENN METSAR ⟩ Jõupositsioonilt Estonia juurdeehitust käivitada pole lahendus

Eesti kultuuriloo üheks sambaks on kindlalt Estonia selts ja tema aktiivsel eestvedamisel projekteeritud ja valmis ehitatud Estonia teatri- ja kontserdimaja.

Jugendstiilis arhitektuuriga silmapaistvalt omanäolise hoone projekti autorid olid soome arhitektid Armas Lindgren ja Wivi Lönn ja selle hoone ehitamine lausa üldrahvalikult suur ettevõtmine. Maja sai valmis aastal 1913. Estonia teatri- ja kontserdimaja, olles eestlust kandvaks koduks enamikule meie andekaist teatri- ja muusikakunsti inimestest, on teeninud eesti rahvast üle saja aasta. See maja on auga pälvinud rahva armastuse ja lugupidamise. Üksnes nõukogude barbaarne lennurünnak Tallinnale 9. märtsil 1944 purustas Estonia kauni hoone ja tekitas viivuks katkestuse.