Stubbi – aga mitte ainult tema – probleemiks on Venemaa. Soomes on president olnud alati see, kes on pidanud sidet Moskvaga. Nüüd see võimalus Stubbil puudub, sest ta ei kavatse Vladimir Putiniga mingit dialoogi pidada. Mõistagi pole kujunenud olukord ei Soome ega teiste lääneriikide, vaid Moskva süü. Siit jääbki järeldada, et Soomele on ainus tõsiseltvõetav alternatiiv suurendada oma osalust ja tähtsust NATOs.