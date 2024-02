Särav näide ühiskondliku teadvusega manipuleerimisest, kus ühe sõna asendamine muudab sündmuse kogu emotsionaalset pilti. Samasugune lugu on näiteks sõnadega «spioon» ja «luuraja» – sama inimene tegeleb sama asjaga, kuid esimesel juhul on ta negatiivne tegelane ja teisel juhul kangelane. Nii on ka siin.