ADIK LEVIN ⟩ Valitsuse juht võiks Euroopas ajada ka Eesti asja

Olen juba ületanud 80. aasta piiri ja saatus on olnud selline, et olen sunnitud oma tervist parandama meie mitmes suurhaiglas. Professionaalne abi on olnud tasemel, kuid tingimused mõnede haiglate korpustes patsientidele on olnud küllaltki kesised. Hea on, kui sa oled haiglapalatis mõne päeva, kuid kui saatus on sulle on olnud selline, et oma haiguse pärast pead sa haiglas viibima pikka aega, on see tõeline katsumus peaaegu igale patsiendile.