MAARJA VAINO ⟩ Aeg tunnistada eksimusi

Meenutame kas või koroonaaega. Terve hulk inimesi kuulutati sisuliselt lindpriiks selle tõttu, et nad ei soovinud saada vaktsineeritud. Inimesed said kahju majanduslikult ja emotsionaalselt. Mõnedki kaotasid töökoha. Paljud tundsid, et nende kallal tarvitatakse vaimset vägivalda.

Laias laastus jõudis samasugusele seisukohale ka kohus, kui järjest jõustusid otsused, mis ütlesid, et vallandamine või restorani sisenemise keeld koroona-vaktsiini puudumise tõttu oli põhiseadusevastane. Pärast mitut aastat kannatusi ja alandusi said asjaosalised kohtus kinnituse, et nendega käituti valesti ja halvasti. Kohtuotsus oli, aga kuhu on jäänud vabandused?