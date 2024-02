Mäletan, et millalgi 1970ndate algupoolel Rakveres, kui ma ei käinud veel kooliski, ütles ükskord isa emale, et kas tead, meie ülemjuhataja Laidoneri abikaasa elab Haapsalus. Ema vastas umbes nii, et see ei saa küll tõsi olla.