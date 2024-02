TOOMAS ALATALU ⟩ Putin õigustab ja kordab Hitlerit

Edasi Putini sõnul: «1939. aastal, pärast seda, kui Poola tegi koostööd Hitleriga, aga Poola tegi seda, ja Hitler tegi ettepaneku – meil on kõik dokumendid arhiivis – sõlmida Poolaga rahu, sõpruse ja koostööleping, kuid nõudis, et Poola annaks Saksamaale tagasi nn Danzigi koridori, mis sidus Saksamaa põhiosa Königsbergi ja Ida-Preisimaaga. Pärast Esimest maailmasõda anti see territoorium Poolale ja Danzigi asemele ilmus Gdanski linn. Hitler nõudis seda tagasi rahu vaimus – poolakad keeldusid... Samas ikkagi tegid koostööd Hitleriga ja jagasid koos Tšehhoslovakkia... Poola keeldus täitmast Hitleri nõudmisi, samas osales Hitleriga Tšehhoslovakkia jagamises, ent kuna ei andnud Danzigi koridori, siis poolakaid sunniti (võnudili). Nood mängisid üle (zaigralis) ja sundisid (võnudili) Hitlerit alustama Teist maailmasõda just nendega. Miks algas 1. septembril 1939 sõda just Poolas? Ta osutus mitteäraräägitavaks (nesgovortšivõm). Hitlerile ei jäänud oma plaanide realiseerimiseks üle muud kui alustada just Poolast. Muide, Nõukogude Liit – ma lugesin arhiividokumente – käitus väga ausalt. Nõukogude Liit palus Poolalt luba viia oma väed appi Tšehhoslovakkiale, kuid toonane Poola välisminister teatas, et kui Nõukogude lennukid lendavad üle Poola, nad tulistatakse alla.