2024. aastal toimub maailma eri paigus nii palju valimisi, et järgmistel kuudel on hääletama oodatud suur osa maailma elanikkonnast. Sealhulgas eestimaalased koos enam kui 400 miljoni eurooplasega. See on otsustav aasta. Nii Eestile, Euroopale kui kogu maailmale.