Juhtkiri ⟩ Euroopa peab suutma end ise kaitsta

NATO peasekretär Jens Stoltenberg hoiatas intervjuus Saksa väljaandele Welt am Sonntag, et allianss peab olema valmis aastakümnetepikkuseks vastasseisuks Venemaaga. Ta nentis, et kui Putin Ukrainas võidab, ei ole mingit garantiid Venemaa agressiooni laienemise vastu. Stoltenbergi hinnangul peab NATO seepärast praegu toetama Ukrainat ja investeerima alliansi enda kaitsevõimekusse.

Kõige rohkem tekitab Euroopa pealinnades muret võimalus, et sügisel toimuvatel valimistel saab USA presidendiks taas Donald Trump. Ta on väljendanud skepsist, kas Ukrainat ikka on vaja sõjaliselt abistada. Nüüd ähvardas Trump ka, et tema juhitav USA ei kaitseks rünnaku eest neid NATO liikmesriike, kes pole ise piisavalt panustanud. Suurema osa NATO liikmete kaitsekulutused jäävad alla nõutava piiri, milleks on kaks protsenti sisemajanduse kogutoodangust (SKT).

2016. aastal olid eurooplased veendunud, et Trumpi võit pole lihtsalt võimalik ja valimistulemus tabas neid täieliku šokina. Neli aastat hiljem lootsid nad, et Trumpi tagasi ei valita ja tookord osutus nende aimdus õigeks. Seekord keegi ilmselt midagi loota ei julge ja sellepärast on märgata ka mõningast valmistumist, vähemalt sõnades.