TÕNU TRUBETSKY ⟩ Kas võiksime kasutada taas rusikat ja jalga?

Eestimaal ehk Maavallas on alati olnud tugev side oma rahvusliku teadvusega, mis on ajalooliselt väljendunud keeles, kultuuris ja pärimustes. Kuid üks oluline aspekt meie kultuurilisest pärandist on sageli unustatud: vana-aegsed Eestimaa ja Liivimaa mõõtühikud. Ajalooliste mõõtühikute taasavastamine annab meile võimaluse näha maailma teistsuguse nurga alt.