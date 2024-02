Martin Ehala ⟩ Koolide pingerida aitab väärtustada haridust

Kui koolidel on võimalik valida õpilasi, siis koonduvad sooritusele suunatud õppurid sinna, kus tulemused on kõrgemad. Enamasti on sellised õpilased pärit ka paremal järjel perekondadest, kus pannakse heale haridusele palju rõhku.

«Eliitkoolid» ei meeldi haridusõigluslastele, sest väidetavalt annab perekonna majanduslik jõukus ebaõiglase eelise õpilasele ja ka koolile, kui selliseid noori on palju koos. Tegelikult ei ole küsimus jõukuses, vaid just hoiakutes. Ka PISA 2022 test näitas, et mida kõrgem on õpilase perekonna sotsiaalmajanduslik taust, seda rohkem on noor õppimisele orienteeritud. See eripära tuleneb perekonna kultuurilistest hoiakutest, mitte pangaarve suurusest.