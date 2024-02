EERO MERILIND ⟩ Kolm erinevat tervishoiu visiooni

Need sarnasused on vananev elanikkond, krooniliste haigustega inimeste arvu suurenemine ja arstide defitsiit. Eestis on üks haigekassa, Saksamaal on neid kümneid. Lisaks on Saksamaal võimalik soetada endale erakindlustus, mida kasutavad umbes 30 protsenti elanikest. Eestis on diskussioon tööandja või inimese enda lisakindlustusest alles lapsekingades. Meil loodetakse hakkama saada tervisekassa rahadega ja neid, kes kasutavad lisavõimalusi terviseteenuste saamiseks, meil väga palju ei ole.