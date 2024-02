KARMO KURI JA NATALIE METS ⟩ Ukraina kogemus näitab, et päästeameti ressursi vajadus kasvab umbes 10 korda

Möödunud aastad on Eesti inimesi muutnud kriisiteadlikeks – me oskame neid oodata ega sattu paanikasse, kui need on kohal. Aga kas üksikisiku, perekonna ja kogukonnana oleme nendeks ka valmistunud? Peame olema, sest juba aastaid on Eestis räägitud sellest, et iga leibkond peaks kriisi korral iseseisvalt hakkama saama seitse päeva.