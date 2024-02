Professor Lepaotsast latsatab ⟩ Täna räägime keele ilust ja majanduse viletsusest

Aga eks tegijal juhtub. See tuleb sellest, et ministeeriume on liiga palju. Piisaks feministeeriumist. Sest vaja on rohkem nii-öelda empaatiat, mida naistel on nagu tegelikult tunduvalt rohkem kui meestel. Mõni rassistlik šovinist pasundab, et nii empaatiavõimetut peaministrit kui Kaja Kallas pole Eestil olnudki, aga see on tegelikult kuritegelik laim, natsionalistlik sepitsus. Asi on selles, et isegi kui Kaja Kallas oleks kõige nagu empaatiavõimetum peaminister, oleks see ikkagi vale, sest ta on naissoost, ja järelikult ei saa see nii olla, vaid ta on empaatiavõimelisem kui kõik seninähtud ja tulevikus nii-öelda tulevad meespeaministrid kokku, sest nood on mehed, kusjuures hoolimata sellest, et mehi ja naisi pole olemas, nagu me teame, kuivõrd sood on kõigest sotsiaalne konstruktsioon.