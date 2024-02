Elektriautode rohelisusest on palju kirjutatud. Pean silmas nende valmistamise ökoloogilist jalajälge, mille suurus on akude tõttu väidetavalt suurem kui diiselkütust kasutavatel autodel. Teiseks, kuna suurem osa (70 protsenti) Eestis tarbitavast elektrist ei ole praegu roheline, tekib küsimus, kas pruuni elektrit tarbiv auto on ikka roheline. Jätame need küsimused õhku. Aga olgu, eeldame tüüpilise majandusteadlasena, et neid probleeme pole ning elektriautode tootmine on keskkonnasõbralik ja need sõidavad ainult rohelise elektriga.