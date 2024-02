ANALÜÜS ⟩ Venemaa presidendiks soovinud Nadeždini toetuseks andsid allkirju ka FSB töötajad

Üldiselt on lubanud Kreml seada üles vaid neid nimesid, keda kindlalt kontrollib. Teised, olgugi väikese või olematu toetuse ja reaalse edu võimaluseta, välistatakse. Nii lükati kõrvale sõjakurjategija Girkin, kes mõisteti süüdi ning süüdimõistetud isik Venemaal presidendiks kandideerida ei saa. Samuti tõrjuti kõrvale Tveri oblasti väikelinnast pärit 40-aastane kohaliku taseme poliitik ning endine teleajakirjanik Jekaterina Duntsova. Venemaa «valimiskomisjoni» juht Ella Pamfilova teatas 23. detsembril 2023, et nad ei registreeri puuduste tõttu dokumentides tema kandidatuuri. Avalikult Duntsova kandidatuuri tagasilükkamist kommenteerides teatas Pamfilova veel: «Te olete noor naine, teil on kõik veel ees. Iga miinuse saab alati plussiks muuta. Iga kogemus on ikkagi kogemus.» See ei võimaldanud Duntsoval asuda koguma toetusallkirju.