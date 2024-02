Andrei Kuzitškin ⟩ Kreml valis Putinile vale vastaskandidaadi

Niisiis keeldus Venemaa keskvalimiskomisjon Boriss Nadeždinit Venemaa presidendivalimiste kandidaadiks registreerimast. Midagi üllatavat ei juhtunud. Tema registreerimine oleks olnud ime. See tähendab, et hääletussedelil on ainult neli kandidaati: Vladimir Putin kui ise ennast üles seadnud kandidaat, Vladislav Davankov parteist Uued Inimesed, Leonid Slutski LDPRist (Žirinovski partei) ja kommunist Nikolai Haritonov. Veel 11 inimest, kes teatasid kavatsusest presidendikandidaadiks saada, kas loobusid oma kavatsusest või ei suutnud esitada registreerimiseks vajalikul hulgal allkirju.

Läänes ei uskunud peaaegu mitte ükski ekspert võimalusse, et Boriss Nadeždin registreeritakse. Mina ka ei uskunud. Lisaks olen täiesti veendunud, et Nadeždin kuulub Kremli meeskonda, mida kontrollib Nadeždini endine ülemus Sergei Kirijenko. Totalitaarses riigis, mida Venemaa kahtlemata on, on iga kodaniku eraelu kontrolli all. Lisaks kontrollivad ja juhivad kõiki poliitilisi protsesse Venemaa luureteenistused.