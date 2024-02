Käsi Pulsil ⟩ Kui tõsine on meestevastane paarisuhtevägivald?

Lapsetapuga suitsiidi puhul on korduv motiiv teistsugune – ohvril on tekkinud pettekujutlus väljapääsmatust olukorrast, ta elu on kokku kukkunud. Ja ta ei taha jätta last üksi kurja maailma, otsustab seetõttu «minna koos».

Võimalik on ka kättemaksumotiiv. Ühe teise uuringu kohaselt, mis analüüsis hüvastijätukirju, on umbes veerandi enesetappude puhul hüvastijätukirjas mingi vihje kättemaksule. Ja isegi kui ei ole, üsna kindlalt peab enesetapja ju teadma, et kellelegi teeb tema tegu haiget, lisas Ehala.

Koolitulistamised on sageli kättemaksusuitsiidid, endaga võetakse kaasa keegi teine. Nende puhul on sage motiiv jõuetus, allasurutus – koolikiusatu või hüljatu maksab niimoodi kätte maailmale. Ühesõnaga, tegu on reaktsiooniga ülekohtule, kas reaalsele või kujutletule.

Mölderi hinnangul tuleb kõigepealt tuleb lahti seletada, mis üldse on vägivald. Vanemad mehed ei pruugi aru saada. Nad vajavad sisu lahti seletamist.

Mölder kinnitas, et vanemate vastutus lapse ees on nii suur, et tõesti äärmuslikel juhtudel otsustatakse ta võtta endaga kaasa. Inimesel on sellises olukorras tunnelnägemine, ta näeb olukorda väga kitsalt. Need, kes otsivad abi, saavad leevendust, aga paljud ei pöördugi. Ja tihtilugu inimene ei tea, mida öelda. Paljud helistajad on mõnikord lihtsalt vakka. Eriti mehed.