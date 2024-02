NÄDALA NÄGU ⟩ Sõdur-ülem saab juhiks

Kolonel Andrus Merilo saamine kaitseväe juhataja kandidaadiks tuli ootamatult, aga Merilo renomee kaitseväes on kõrge ja kuigi riigikogu riigikaitsekomisjon avaldab arvamust alles esmaspäeval, võib eeldada, et see tuleb positiivne.

Kaitseväes teatakse Merilot hästi. Kui tema väiksema tuntuse tõttu tekib mulje, et Merilo on kuidagi noorem ja rohelisem, siis pole see tõsi. Näiteks kindral Martin Heremiga on nad ühevanused, Merilo lausa paar kuud vanem. «Merilo oli minu jaoülem ja mina tema abi,» meenutab Herem ajateenistust Kuperjanovi pataljonis. «Merilo oli minu kompaniis, kui olime Liibanonis. Nägin kohe, et temas on liidriomadused,» sõnab ka kindralmajor Meelis Kiili, praegu poliitik ja riigikaitsekomisjoni liige. Aga esimene asi, mida Kiili Merilo kohta ütleb, on lihtne: «Ta on sõdur.»