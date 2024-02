ERKKI BAHOVSKI ⟩ Kasulike idiootide õnnepäev

Intervjuud presidentide, pea- ja välisministrite ja muude tähtsate riigitegelastega on alati keerulised. Üldiselt tuleb sellise intervjuu tegemisel suures osas ära unustada, mida on kirjutanud igasugused ajakirjandusõpikud või mida te olete õppinud ajakirjanduskoolis. Kindel on siiski see, et hea ettevalmistus tuleb alati kasuks.