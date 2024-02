Euroopa Komisjoni volinik Iliana Ivanova ⟩ Teadusvaldkondadesse oleks vaja kaasata veelgi rohkem naisi

ELis on 41 protsenti teadlastest ja inseneridest naised. Kuid pilt muutub, kui vaatleme naisi füüsilisest isikust ettevõtjatena teaduse, inseneriteaduste ning info- ja kommunikatsioonitehnoloogia valdkonnas. See hulk on üksnes veidi üle 25 protsendi. Järeldus on selge: teadusvaldkondadesse oleks vaja kaasata rohkem naisi.