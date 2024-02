NÄDALA NÄGU ⟩ Vähipandeemia murdis Briti kuningakotta

Uute vähijuhtude arv kasvab 2050. aastaks 35 miljonini, mis on 77 protsenti rohkem kui 2022. aastal, hoiatas WHO. Suurbritannias haigestub juba praegu üks inimene kahest oma elu jooksul mõnda vähivormi, vahendas BBC. Enim levinud on rinna-, kopsu-, eesnäärme- ja soolevähk.