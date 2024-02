Lõppeva nädala teisipäeva toimunud Postimehe arvamusliidrite lõunasöögil pidas avakõne peatoimetaja Priit Hõbemägi. Ta kõneles sellest, et tema isa ja vanaisa põlvkonnal on olnud «oma sõda» ning ta on kartnud, et sama saatus võiks tabada teda või tema lapsi.