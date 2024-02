ANDRE HANIMÄGI ⟩ Pangad võiksid oma suuri kasumeid ühiskonnaga siiski paremini jagada

Tegu on kirgi kütva ettepanekuga – lihtne on viidata pangamaksule kui võluvitsale, mis oleks justkui lahendus maksutõusude asemel. Ja eks ongi raske mõista, miks ei võiks pea miljard teeninud sektorilt rohkem oodata. On ju mõnigi teine riik läinud pangamaksu teed.