AARNE SEPPEL ⟩ Millest jutustab koolide edetabel?

Ega olekski sellest rutiinsest uudisest põhjust kommentaari kirjutada, kui poleks kaht asjaolu. Lugejate huvi sellise edetabeli vastu on absoluutselt igal aastal värske, inimesed teevad digitellimusi, arutavad, vaidlevad. Aga saadavad ka tänukirju. Kuidagi tuleb ju oma võsukestele kool valida. Ühtsuskooli idee on tore küll, aga reaalsus on ikkagi see, et lisaks umbes tosinale õpilasi valivale eliitkoolile on suur hulk koole, mille tulemused on miskipärast kõrgemal keskmisest. Me kõik tahame oma lastele parimat, isegi kui pole raha, et «vabatahtlikke» orelivilesid koolile annetada.