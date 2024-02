ARUANNE LUGEJALE ⟩ Andke meile ausat konkurentsi!

Postimehe väljaannete tellijate hulk ületas eelmise aasta lõpuks 123 000 ja praktiliselt iga kuu on toonud uue tellijate arvu rekordi. Kunagi varem ei ole Postimees Grupil olnud nii palju tellijaid, ja seda vaatamata asjaolule, et paberlehtede tiraažid on olnud kerges languses. Digitellimuste arvu kasv kompenseerib seda langust.

Kui Postimees Grupi tellimus- ja reklaamitulud kokku liita, siis üle poole sellest annavad juba täna digiärid, kuigi meil on olnud ajalooliselt väga tugev paberväljaannete baas. Ka online-meedia omakorda teeb läbi muutust. Varem põhiliselt reklaamiklientide poolt finantseeritud ärimudel liigub järk-järgult tellijate suunas ning me näeme seda, et hea ja huvitava sisu eest on järjest rohkem lugejaid valmis mõistlikku hinda maksma.